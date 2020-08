Juegos al aire libre y con distancia social: sepa cómo entretener a los niños en sus horas de salida

08:56 Una guía de recomendaciones para que la salida de los menores de 17 años sea con los resguardos necesarios lanzó ayer el Gobierno. Como los atractivos de las plazas y parques no se pueden usar, acá algunas alternativas.

Junto con la entrada en vigencia del permiso especial que autoriza que niños y adolescentes residentes en comunas en cuarentena salgan a recrearse hasta tres veces por semana, el Gobierno lanzó ayer la "Guía de Recomendaciones para la Actividad Física y Recreación de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)".

En primer lugar, el documento menciona las medidas de autocuidado, que incluyen el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas, el distanciamiento físico de al menos un metro entre una persona y otra, la no utilización del mobiliario público -como los juegos infantiles- y el uso de pañuelos desechables al toser y estornudar (los que deben descartarse en un basurero inmediatamente tras su uso).

Asimismo, la guía expone que al salir los menores deben llevar sus elementos de autocuidado y que, de querer usar juguetes u otros accesorios, éstos deben ser de uso personal, nunca compartidos con otros niños debido al riesgo de contagio de Covid-19. Lo mismo con las botellas de agua, necesarias para mantenerse hidratados. En este momento no se pueden usar bebederos.

También se aconseja recrearse en parques urbanos, áreas silvestres protegidas, plazas y áreas verdes afines. Esto, idealmente en sitios cercanos a casa y usando protector solar.

Otro punto importante es tomar en cuenta los protocolos sanitarios del plan Paso a Paso de acuerdo a la comuna en que se esté y también la capacidad máxima del área verde en que se quiera pasar el tiempo de recreación, que tiene un máximo de 90 minutos por vez.

Respecto de las edades de los niños y adolescentes, la guía aconseja no salir con menores de dos años y establece que todos los que aún no cumplen 14 tienen que hacerlo en compañía de un adulto que no pertenezca a los mayores grupos de riesgo de enfermar gravemente por el virus.

Sugerencias por paso

Sólo se puede practicar actividad física en casa. Los NNA, en tanto, pueden salir a hacer deporte, jugar o caminar solo en los días y horarios autorizados y con el permiso de la Comisaría Virtual correspondiente.

Se recomienda incorporar diariamente al menos una hora de juegos activos, ejercicios, bailes, o seguir rutinas en internet, acordes a las edades de los NNA.

Se sugiere hacer deporte o actividad física en casa o en espacios abiertos. Se puede caminar, correr, andar en bicicleta, patines, skates, scooter, etc. de forma individual y manteniendo una distancia de al menos un metro. Además se puede correr, andar en bicicleta y hacer ejercicio con mayor intensidad, pero en este caso los expertos recomiendan un distanciamiento deportivo de cinco metros.

Y si no se quiere perder el juego con pares, acá tres alternativas para hacerlo al aire libre y sin tocarse.

¿Y el luche?

Se necesita un pedazo de tiza o un palo que pueda hacer la forma de los cuadrados del uno al 10 en tierra. ¿Cómo se juega? El jugador lanza la piedra al número 1 y salta por todos los cuadros de ida y vuelta, evitando el cuadro en el que está la piedra. En el retorno, se deberá recoger la piedra con la mano, volver a saltar evitando el cuadrado en el que estaba la piedra.

Los cuadros solitarios se deben saltar con un solo pie (1, 4, 7 y 10), mientras que los cuadros con 2 números juntos se deben saltar con ambos pies extendidos, un pie en cada número (2 y 3, 5 y 6, 8 y 9). En el siguiente turno se deberá lanzar la piedra al cuadro número 2 y así sucesivamente, hasta el 10. Pierde el turno el jugador que pisa las líneas de los cuadrados, el que pierde el equilibrio o cuando al lanzar la piedra no cae dentro del cuadro correspondiente.

Carrera de sacos

El material ideal para esta práctica es un saco, de los que usualmente se usan para guardar harina o alimentos industriales, pues es más firme y es más difícil que se rompa, sin embargo, sus derivaciones han llegado a jugar esto hasta con bolsas de basura.

La forma de hacerlo es ponerse en línea recta con un grupo de competidores y a la cuenta de tres, todos los jugadores dentro de su saco, comienzan a saltar a pies juntos hasta avanzar a la meta que se haya delimitado.

La práctica tienen sus normas: el salto debe ser a pies juntos, no correr dentro del saco. Además éste no se debe caer, pues los jugadores deben tomarlo fuertemente con sus manos.

Por medidas de seguridad se recomienda jugar a la carrera de sacos a niños mayores de 7 años, pues su motricidad es más definida, además se debe hacer en una superficie blanda como pasto o tierra porque las caídas son muy comunes.

La mímica

Los juegos de mímica ayudan a los niños a encontrar nuevas formas de comunicación y además mejoran la expresión corporal y la agilidad.No hay sólo una forma de jugar a la mímica, sino que las posibilidades son tantas como las que se puedan imaginar. Una de las más conocidas consiste en imitar distintos animales, sin hablar y generalmente sin usar accesorios -de usarse no hay que olvidar que en el contexto actual no se pueden compartir- con la finalidad de que los otros jugadores adivinen de qué especie se trata. Se puede hacer lo mismo con profesiones, deportes y con cosas que se usan en la vida cotidiana. Generalmente se juega por turnos, sin límite de participantes y gana el que fue más adivinado, por haber hecho las mejores mímicas.