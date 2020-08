Flight Simulator 2020 permite conocer Chernobyl y el Área 51

El juego que está dando que hablar por estos días es, sin duda, el Flight Simulator 2020. A pocos días de su lanzamiento para PC, el simulador de vuelo se convirtió en el segundo juego mejor evaluado en el sitio web de reseñas Metacritic.com, siendo sólo superado por Persona 5 y peleándose codo a codo con The Last of Us Part II.

La entrega de Microsoft, desarrollada por Xbox Games Studio y Asobo, marca el regreso -tras varios años- de este emblema de los videojuegos que tuvo su exitoso debut en 1982: nada menos que 38 años atrás.

¿Qué es lo que vuelve locos a sus jugadores? Que es realmente impactante visualmente. Tanto así, que usuarios han compartido mezclas de fotos reales con imágenes del juego y es casi imposible precisar cuáles son cuáles.

Además, en la versión estándar de esta nueva entrega el juego incluye 30 aeropuertos, 20 modelos de aviones (entre éstos propulsores de turbo de largo alcance, jets ejecutivos y modelos comerciales de pasajeros) y se muestra el tráfico en vivo, el clima en tiempo real y también se da la opción de sobrevolar más de 15 mil millones de edificios, carreteras y ríos. Esto, a fin de que la experiencia sea lo más fiel posible a la que realmente tiene un piloto en el aire.

En las ediciones Deluxe y Premium hay incluso más opciones de aeronaves para volar.

Volar donde se desee

Con Flight Simulator 2020 se puede volar prácticamente donde se desee, incluidos destinos exóticos como Corea del Norte, Chernobyl y el Área 51y hay un truco que permite aparecer en éstos de forma automática.

Para esto hay que buscar la localización deseada en Google Maps y hacer click en el mapa para generar un punto de interés. Luego, copiar la latitud y longitud del lugar, que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Posteriormente se pegan las coordenadas en la barra de búsqueda en la pantalla del mapa del mundo de Microsoft Flight Simulator y así el mapa crea un punto de interés sobre el que se debe hacer click para elegir esa zona como punto de partida.