Con telescopios desde Chile y Hawái hallan posibles indicios de vida en Venus

Astrónomos encontraron un signo potencial de vida en la atmósfera de la vecina Venus: indicios apuntan a que puede haber microbios viviendo en las nubes cargadas de ácido sulfúrico del planeta.

Dos telescopios en Hawái y Chile detectaron en las densas nubes de Venus la firma química de la fosfina, un gas nocivo que en la Tierra sólo está asociado con la vida, según un estudio publicado el lunes en la revista Nature Astronomy.

Expertos externos, y los propios autores del estudio, coincidieron en que los resultados del estudio son tentadores, pero aseguraron que está lejos de ser la primera prueba de vida en otro planeta. Afirmaron que no satisface el estándar de "las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria" que estableció el difunto Carl Sagan, quien ya había especulado sobre la posibilidad de vida en las nubes de Venus en 1967.

"No es una prueba irrefutable", dijo el coautor del estudio David Clements, astrofísico del Imperial College of London. "No son residuos de pólvora en las manos de un principal sospechoso, pero hay un olor distintivo a cordita (tipo de pólvora) en el aire que puede estar sugiriendo algo".

A medida que los astrónomos buscan vida en planetas fuera de nuestro sistema solar, uno de los métodos utilizados es mediante la búsqueda de firmas químicas que sólo pueden hacerse mediante procesos biológicos, llamados firmas biológicas. Después de que tres astrónomos se encontraran en un bar en Hawai, decidieron mirar de esa manera al planeta más cercano a la Tierra: Venus. Buscaron fosfina, que son tres átomos de hidrógeno y un átomo de fósforo.

En la Tierra, solo hay dos formas en que se puede formar la fosfina, dijeron los autores del estudio. Uno está en proceso industrial (el gas se produjo para su uso como agente de guerra química en la Primera Guerra Mundial). La otra forma es como parte de algún tipo de función poco conocida en animales y microbios. Algunos científicos lo consideran un producto de desecho, otros no.

La fosfina se encuentra en "el exudado en el fondo de los estanques, en las entrañas de algunas criaturas como los tejones y quizás lo más desagradablemente asociado, con las pilas de guano de pingüino", dijo Clements.

La coautora del estudio, Sara Seager, científica planetaria del MIT, dijo que los investigadores "analizaron exhaustivamente todas las posibilidades y las descartaron todas: volcanes, rayos, pequeños meteoritos que caen a la atmósfera ... Ni un sólo proceso que observamos pudo producir fosfina en cantidades suficientemente altas para explicar los hallazgos de nuestro equipo".