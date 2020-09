¿Es bueno suspender el uso de cremas y maquillaje cuando la alergia estacional afecta los ojos?

18:14 Expertos sostuvieron que puede que en esta época las personas no toleren algunos productos con los que no tienen problemas durante el resto del año. Para disminuir los síntomas oculares es fundamental mantener la piel hidratada.

Llegó la primavera y, con ella, entró de lleno la temporada de alergias estacionales que no sólo afectan a la nariz, sino que también a los ojos. Así lo confirmó a hoyxhoy el oftalmólogo y académico de la Escuela de Medicina de la Universidad Andrés Bello, Michel Mehech, quien añadió que "la alergia de los ojos es un temazo hoy".

El médico precisó que además de las alergias estacionales, que son reacciones a ciertos pólenes, al pasto verde y a otros elementos más que nada típicos de la primavera, están también las dermatitis de contacto, que se asocian a cremas, perfumes y otros cosméticos.

¿Pueden estas alergias empeorarse mutuamente? De acuerdo al oftalmólogo, "si la persona es alérgica a la primavera generalmente es alérgica a otras cosas también. Hay una hiperreactividad inmunológica. Por ende, lo más probable es que si se coloca un maquillaje que durante el resto del año se tolera mejor o alguna crema, a lo mejor en la primavera va a ser peor tolerada. Pero no es que el maquillaje produzca más alergia en la primavera que en el invierno, sino que la persona está más sensible".

Tomando en cuenta esto, no sería mala idea suspender por el período de alergia primaveral el uso de algunas cremas o cosméticos.

En esto coincidió el dermatólogo de la Universidad de Santiago (Usach), Francisco Chávez, quien sostuvo que "no conviene usar maquillaje cuando hay alergias estacionales porque están los ojos llorosos".

Diferenciar alergias

Chávez explicó que "la alergia primaveral es intraocular y la dermatitis de contacto afecta a la piel que está afuera del ojo, principalmente los párpados".

Respecto de las reacciones alérgicas por cremas y cosméticos, Mehech sostuvo que son muy frecuentes y cada vez más importantes.

"Tienen impacto en la calidad de vida porque las mujeres no se pueden maquillar o si se ponen algo tienen que cuidar que sea algo que no les produzca alergia. Hay que ponerse cremas hipoalergénicas, que son bastante más caras en general y yo te diría que la prevalencia va en alza. Partió baja, 4% o 2% y ahora del 6% para arriba. Las alergias a los cosméticos en general y a las cremas y son un porcentaje alto de las consultas que me hacen a mí como oftalmólogo, por alergias y problemas del párpado", comentó.

Para tratar estas dermatitis de contacto lo que hay que hacer es dejar de usar el producto que causa la reacción y complementar esto con el uso de una crema con corticoides, pero no cualquiera, precisó el oftalmólogo. Sólo sirven algunos, por lo que es fundamental consultar con un médico.

Las alergias estacionales, en tanto, producen ojos rojos y en algunas ocasiones una inflamación de los párpados y se tratan con antialérgicos como la desloratadina y la rupatadina, entre otros. "Se asocia a picazón ocular, ardor, aumento del lagrimeo, a veces incluso un poco de hinchazón en los párpados, manifestó Chávez.

Para prevenir molestias en los párpados derivadas de las alergias, la dermatóloga de Clínica Alemana, Lorna Velásquez, aconsejó "mantener la piel muy bien hidratada y limpiarla con sustancias adecuadas. Es decir, que tengan el mismo PH que la piel y no interrumpan la membrana hidrolipídica de la piel, que la protege".