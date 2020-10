Con jugadores más inteligentes y sin la liga chilena debutó el FIFA 21

08:30 En esta versión los futbolistas toman mejores decisiones en la cancha y tienen movimientos más realistas. No obstante, la fanaticada esperaba más novedades.

Con una modesta calificación promedio de 74/100 figuraba ayer en el sitio de reseñas Metacritic.com el FIFA 21, que acaba de lanzarse para PS4, Xbox One, Switch y PC.

Entre las principales razones que han dado los entendidos para otorgarle estas evaluaciones a la novedad de EA Sports figura el hecho de que el simulador no presenta grandes innovaciones respecto de su versión anterior, y a que el juego no funciona con la misma fluidez en todas las consolas, siendo la mejor valorada su versión para la Xbox One. Sin embargo, se le han reconocido algunas mejoras, principalmente en el plano de la Inteligencia Artificial (IA).

En esta nueva versión, el FIFA tiene jugadores más inteligentes, que toman mejores decisiones en la cancha, tanto con el balón en su poder como sin él. Además, los movimientos de los astros son más realistas y la creatividad y el control en el campo de juego hoy son más recompensados.

En cuando a los modos de juego, nuevamente el más comentado es el FIFA Ultimate Team (FUT), que sumó la posibilidad de jugar partidos cooperativos de dos contra dos. De esta forma, los usuarios tienen la opción de unirse a un amigo y competir por diferentes premios que pueden conservar en sus perfiles incluso al estar jugando de forma individual.

También se incorporó FUT Events, donde los entusiastas del fútbol pueden unirse a un bando y competir contra toda la comunidad de FUT.

Sin liga chilena

Tal como se filtró hace unos días, el FIFA 21 no incluye la liga chilena, que estuvo presente en el juego desde el FIFA 14. Así, los únicos equipos chilenos presentes en el juego son los que clasificaron a la Copa Libertadores y Sudamericana este 2020. Aunque ni Universidad de Chile ni Palestino están en el título, a pesar de que jugaron la fase previa de la Libertadores.

La fecha exacta del lanzamiento del juego para las consolas de nueva generación aún se desconoce, pero se sabe que quienes compren el juego para la actual generación podrán actualizarla gratis a la versión next-gen. No obstante, cuando se realice esa actualización no se mantendrá todo el progreso de los jugadores.

El medio especializado Eurogamer reveló que solamente algunos modos mantendrán el progreso en el salto a PS5 y Xbox Series X/S.