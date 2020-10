¿Cómo retomar una vida sexual sana y placentera después del parto?

"A mí me costó ene retomar la vida sexual después del parto porque me hicieron una episiotomía y las primeras veces fueron horriblemente dolorosas. Tanto así, que tuve que hacer terapia con una kinesióloga de piso pélvico. Además, el primer mes postparto no te dan ganas. Yo creo que con mi pareja empezamos a tener relaciones sexuales después de los tres meses postparto".

Tal como la tecnóloga médica Camila Fernández (33), que dio su testimonio a hoyxhoy, a muchas mujeres se les hace difícil volver a tener una vida sexual normal y placentera luego del parto. Y al ser un tema que sólo se toca en círculos íntimos o bien con profesionales de la salud, en época de pandemia -en que se ha detenido un poco la vida social- es menos abordado y esto puede llevar a problemas de pareja.

De acuerdo a la psicóloga de la Universidad Católica del Maule y colaboradora de Full Padres, Francisca Andrades, "cada persona se relaciona con su sexualidad a su manera. Hay mujeres que rápidamente después del parto sienten deseo y reactivan su vida sexual con normalidad y sin dificultades. Pero, ¿con qué nos encontramos habitualmente? Después del parto o cesárea, las mujeres sentimos una disminución importante de nuestro deseo sexual. Existe cansancio, dolor durante las relaciones sexuales, pechos llenos de leche, y como consecuencia de esta danza hormonal, la lubricación puede verse disminuida, al igual que la esponjosidad y la elasticidad vaginal. Muchas mujeres no se sienten a gusto con su cuerpo, éste ha cambiado después del embarazo y el parto, y debemos darnos tiempo para adaptarnos a todo esto".

Para que esto no resienta la vida de pareja, la sugerencia de la experta es que el tema se aborde con mucho cuidado y sobre todo con paciencia y respeto. "Presionarnos en este sentido y culpabilizarnos no nos ayudará ni nos beneficiará en nada, sino todo lo contrario. La presión y el placer, no suelen ser buenos amigos", aseguró.

Sexualidad sin sexo

Para que el tiempo de espera hasta que la mujer esté preparada para retomar las relaciones sexuales no afecte la intimidad de pareja, la colaboradora de Full Padres aconsejó, en primer lugar, "normalizar y aceptar que esto forma parte de esta etapa, comunicarnos mucho con nuestra pareja, no culpabilizarnos, bajar las expectativas e ir paso a paso".

Asimismo, llamó a tomar en cuenta que "la sexualidad no sólo es sexo, y podemos cuidarla, mimarla y cultivarla cuidando de la intimidad". Esto, a través de abrazos, besos, mimos, caricias, palabras bonitas, sorpresas y cuidados.

En definitiva, la idea que plantea es que la pareja siga conquistándose en el día a día, ya que cuidando estos aspectos, muy posiblemente el deseo se irá restableciendo poco a poco.

"La comunicación, el formar equipo con la pareja, el trabajar para normalizar la situación, el respetarse en cuanto a tiempos, cultivar la intimidad y la sexualidad en cada etapa, así como acudir a profesionales especializados si se considera necesario, son las claves", añadió.