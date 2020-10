Coby y Covid son los nombres relativos a la pandemia más elegidos por quienes han adoptado mascotas

Covid, Coby, Covi, Covito, Virus, Pandemia, Mascarilla y hasta Wuhan son algunos de los nombres de perros y gatos que se han sumado al Registro Nacional de Mascotas y Animales de Compañía durante la pandemia del coronavirus en Chile.

De acuerdo a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), entre los nombres "pandémicos" recién mencionados el más popular es Coby, que desde marzo hasta la fecha ha sido elegido para 57 perros y cuatro gatos en el país. En segundo lugar figura Covid, con 20 canes y siete mininos ya inscritos. La tríada ganadora se completa con Covi (nueve perros y seis gatos).

También han surgido nombres como Cuarentín, que es el del gato rescatado por el periodista Francisco Bravo (31) y su polola Karla.

"Lo rescatamos el 9 de abril en el barrio Yungay y como Santiago Centro estaba en cuarentena hacía poco, le pusimos así. Ese día escuchamos un llanto y no sabíamos de qué era y cuando ya llevaba mucho rato fuimos con un vecino a ver qué era y vimos a un gatito atrapado en un muro como de cuatro metros, así que nos conseguimos una escalera y lo rescatamos. Como no sabíamos nada de gatos, lo íbamos a dejar en algún refugio o con un veterinario, hasta que el vecino nos miró y nos dijo: '¿Por qué no se lo quedan?'. Así decidimos adoptarlo", contó a hoyxhoy Bravo.

Desde ese momento, él y su polola han sentido que Cuarentín les ya ayudado a aguantar estos meses difíciles porque, explicó, "fuimos aprendiendo que no sólo es amor unilateral, sino que los gatitos te lo retribuyen. Te acarician de vuelta y duermen contigo. Es muy reconfortante eso, sobre todo en tiempos de confinamiento".

La también periodista Cristina Berizzo (33), adoptó al perro Covi junto a su familia en marzo, recién llegada la pandemia al país, y fue justamente ésta la que la hizo decidirse a tener una mascota, que era algo que en realidad siempre habían querido.

"Tenemos una hija de dos años que es muy fanática de los animales y ya no podía ni siquiera salir, ir al jardín, ver animales o ver a otros niños. Estaba súper aburrida. Cuando al Covi lo adoptamos llegó de tres meses a la casa y decidimos ponerle Covi, sin 'd' porque sabemos que Covid puede ser un nombre un poco doloroso para algunas personas que hayan perdido a seres queridos que se hayan contagiado, así que quisimos acortarlo y ponerle Covi, que nos pareció que en el fondo nos iba a acordar siempre que fue la pandemia la que nos hizo dar el salto y traer esta mascota a la casa. Hoy es nuestra máxima alegría, nuestro máximo amor. Nuestra hija, la Olivia, lo ama y ya no podríamos vivir sin él", dijo.

Nombres de comida

Además de nombres relativos a la pandemia, varios de quienes han adoptado mascotas estos meses han elegido nombres de comidas o bebidas. Es el caso de la diseñadora de vestuario Andrea Silva (38), quien bautizó a su gato como Mantecado y está próxima a sumar una nueva integrante a su familia: Galletita.

"A Mantecado le quería poner Manteca o Tocino porque la grasa hace todo delicioso, pero sonaba muy frío, así que opté por Mantecado. Vino a hacer mi vida deliciosa", comentó la profesional.

Otras denominaciones que han recibido mascotas últimamente son Suflé, Dorito, Limonada y Berenjena, entre otras.

"La creatividad de los chilenos se ve reflejada en los nombres que le están poniendo a sus mascotas durante la pandemia del covid-19. Pero más allá de lo anecdótico, lo que a nosotros como Subdere nos pone muy contentos es que las personas no han descuidado a sus animales en estos tiempos complejos y han seguido inscribiendo y microchipeando a sus perros y gatos, llegando a casi 300 mil inscripciones en lo que va del año", destacó el subsecretario de Desarrollo Regional, Juan Manuel Masferrer.