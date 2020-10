¿Ha recibido una respuesta inesperada a un "te amo"? Sepa cómo declararse y responder sin herir corazones

Tal como se puede ver comúnmente -y con un tono humorístico- en series y películas románticas, no todos los "te amo" reciben la respuesta esperada por el apasionado que los pronuncia. Sin embargo, hay veces en que los enamorados no se toman bien estas decepciones y muchos quedan con el corazón roto.

Es el caso de Camilo Sandoval (42), quien a sus tiernos 17 años escuchó un "gracias" tras declarar su amor.

"Estaba todo enamorado y, como chico inocente que era, creía que ella igual. En resumen, me la jugué. Hice un pícnic y toda la parafernalia para por fin decirle 'te amo', esperé el ocaso, abrí una champaña y toda la producción. Le dije: 'Sabes, me cuesta mucho decírtelo, pero siento que te amo'. Hubo un silencio y me dijo: 'Gracias'. Se dio media vuelta para seguir viendo el ocaso y disfrutando de esa rica champaña. Fail", contó a hoyxhoy el afectado. Pero eso no fue todo, ya que al día siguiente la chica de sus amores le mandó, como dijo él, "la media bomba de humo". No la vio más.

Otra experiencia algo demoledora fue la que vivió Juan Pablo Miranda (37). "Estaba empezando con una chiquilla hace muchos años y estábamos así, con todo. Cada uno había tenido su cuento aparte y lo había terminado. Era todo color de rosa y llegó el momento de los quiubos después de estar ahí entretenido, in love. Le dije 'te amo' y me dijo 'qué bueno'. Después se rió y en eso terminó la conversación", recordó.

Un desenlace inesperado tuvo también un 'te amo' de Marcela Devia (33), que además fue el primero que dijo en su vida.

"A los 15 años tuve mi primer pololo y de verdad me sentía muy enamorada de él. Llevábamos como cuatro o cinco meses juntos y fuimos a un parque después del colegio. Nos sentamos a la sombra de un árbol, nos dimos un beso y se me salió la fuerte declaración. Él me miró con cara de impresionado y me dijo 'te quiero mucho'. Me sentí muy rechazada y de picada terminé con él a los pocos días", aseguró. Ahora piensa que fue súper inmaduro de su parte, pero "¿Qué más le puedes pedir a una adolescente de 15 años?", se preguntó luego de contarlo.

A Claudia Albornoz (29), en tanto, le pusieron cara de "¿Qué está pasando aquí?". "Fue muy triste y creo que ni siquiera le dije 'te amo', sino que fue un 'te quiero'", precisó. Esto, a diferencia de lo contado por los demás, le pasó siendo ya una mujer adulta.

El otro lado

Aunque en general los que quedan peor luego de estas experiencias son quienes dicen las dos palabras románticas, los que las escuchan a veces también se descolocan.

Natalia Benítez (35), por ejemplo, cuando tenía 22 años escuchó un 'te amo' de parte de un joven con que llevaba saliendo apenas dos semanas. Ante la inesperada enunciación, sólo atinó a responder: "¿¡Qué!?". Entonces, el veloz enamorado volvió a emitir las dos palabras, pero esta vez cambiando la "M" por una "N". "Me morí de la risa y decidí dejarlo pasar, pero después nos empezamos a ver cada vez menos, hasta llegar a cero", afirmó.

Jimena Márquez (31), recibió la misma sorpresa no una, sino dos veces por parte de un expololo.

"La primera vez era chiquitita, tenía 13 años. Llevábamos poco tiempo y me dijo 'te amo'. Yo le respondí 'gracias'. Él era muy intenso para expresarse y yo mucho más piola y reservada. Lo chistoso es que hace cinco años, cuando nos volvimos a encontrar, me pasó lo mismo. Me dijo 'te amo' y yo le respondí que venía saliendo de una relación muy importante y que todavía estaba sanando de eso, pero que lo quería", contó.

¿Qué decir?

De acuerdo a la psicóloga y académica de la Escuela de Psicología de Universidad Mayor, Dominique Karahanian, al recibir una declaración de amor, "que es algo que deja a la otra persona en tanta vulnerabilidad, es importante ser súper asertivo. Si no se siente lo mismo nunca hay que mentir para quedar bien. Por ejemplo, se puede decir 'me siento súper halagada por tus palabras, pero aún no estoy segura'", sugirió.

Respecto de la peor respuesta que se puede dar en estos casos, la experta dijo que no hay una que sea universal, sino que depende de la forma de ser del interlocutor. "Yo me moriría si me dijeran 'gracias' o 'yo no'", confesó.

Para evitar malas experiencias, la psicóloga aconsejó, por otra parte, siempre tantear el terreno antes de lanzarse con una declaración de amor. "Si uno dice 'yo no', claramente el otro no te está leyendo tanto", señaló Karahanian.