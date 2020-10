Usar mascarillas con pliegues ayuda a sufrir menos con el calor

Las temperaturas ya comenzaron a elevarse y, sin duda, el calor y las mascarillas no son una buena combinación porque aumentan la transpiración en la cara y tras las orejas. Sin embargo, su uso puede hacerse más llevadero tomando en cuenta algunos consejos.

El urgenciólogo de Clínica Universidad de Los Andes, dr. Carlos Rivera, dijo a hoyxhoy que en meses calurosos "es conveniente usar una mascarilla cuyo material no transpire mucho, por lo que es bueno evitar, por ejemplo, las que tienen aplicaciones de plástico y fijarse también en que la cinta o elástico que va en la oreja sea cómodo. Si es muy grueso o si raspa, con el roce, la transpiración y el calor va a producir heridas detrás de las orejas". Otro aspecto que destacó el profesional es que la mascarilla debe permitir respirar. Es decir, ventilar, intercambiar aire.

"Cualquier mascarilla casera, sobre todo que haya sido construida no por pliegues sino que simplemente por capas de tela, muchas veces impide ventilar adecuadamente y eso hace que acumulemos más CO2 y que ventilemos con más dificultad. Eso aumenta la transpiración en el lugar, fuera que irrita la piel y las personas han tenido más lesiones cutáneas con el uso de mascarillas, que son los efectos no deseados" de estos elementos, sostuvo el médico.

La mascarilla ideal

Para no sufrir tanto con el calor, Rivera sugirió optar por mascarillas con pliegues. Es más, precisó que "mientras más pliegues tenga, tiene más superficie para intercambiar. Esa es la gracia de los pliegues. Una mascarilla con pliegues hace una superficie de intercambio mucho mayor, en cambio la otra queda pegada a la piel y la superficie de intercambio es menor. Entonces todo el intercambio no se hace a través de la mascarilla, sino que se hace por los bordes y no tiene ningún propósito porque no está filtrando nada".

Ahora, para las personas mayores o las que simplemente puedan, el urgenciólogo dijo que siempre es conveniente usar un tapabocas de mejor calidad, como una KN95, sobre todo si van a estar en lugares con más personas y con personas que pudieran tener riesgo, "pero hay que tener precaución que esas mascarillas clínicas, que filtran mucho más son también más desagradables de usar, entonces la gente tiende a estársela moviendo a cada rato y eso es peor que no usar mascarilla porque en el fondo lo que está haciendo es pasando los gérmenes que la mascarilla está tratando de impedir que entren a la vía respiratoria, nariz y boca y quedan en las manos y después se contamina la ropa".

"Si no tengo la posibilidad de usar una mascarilla de papel que sería lo ideal en este caso, esas que tienen varios pliegues tienen la gracia que son mejor ventiladas, uno las tolera mucho más, pero hay que tener presente que bajo el calor, sobre todo si uno está haciendo una actividad física la mascarilla dura poco rato, entonces debería uno llevar más de una", agregó el especialista.

Otra cosa que es importante es dónde se guarda la mascarilla. Esto debe ser ojalá en una bolsa de papel, no en contacto con otras cosas en la cartera, pantalón etc. Así la humedad de la mascarilla se pierde, mientras si se pone en una bolsa plástica va a estar húmeda.

Con anteojos de sol

Otro elemento habitual de las épocas de más calor son los anteojos de sol y sobre ello, el médico dijo que éstos deben ir por detrás de los anteojos, no por encima. Para que queden más cómodas se puede optar por tapabocas de grado médico, que tienen un metal o una pieza plástica que permite acomodárselas a la nariz pero cómo quede va a depender un poco de la anatomía de la persona.

"Si se le empañan los anteojos de sol se les puede poner un poquito de jabón de tocador al lente o una sustancia antiempañante que la venden en las ópticas", agregó Rivera.