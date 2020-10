Llaman a evitar a toda costa la compañía en locales de votación

Los grupos familiares que viven bajo el mismo techo y tienen más de una persona habilitada para sufragar en el Plebiscito Nacional 2020 pueden estar preguntándose respecto de cuál es la mejor forma de organizarse para ir a votar este domingo pensando en la prevención de posibles contagios de coronavirus.

¿Será bueno ir todos juntos? ¿Será mejor devolverse a casa por separado si es que votamos en distintos locales? ¿Qué podemos hacer con los niños? Son interrogantes bastante comunes por estos días.

Al respecto, el jefe de la Unidad de Urgencia de Clínica Universidad de Los Andes, dr. Carlos Rivera, dijo a hoyxhoy que no hay problema si todos los votantes de un hogar salen a cumplir con su deber cívico juntos y vuelven de la misma manera, puesto que "si guardaron todas las precauciones ninguno tendría por qué contaminarse con el virus".

Con "todas la precauciones", el médico se refiere al uso responsable de la mascarilla, es decir, sin manipularla innecesariamente, sino que sólo sacársela por los elásticos cuando el vocal de mesa lo solicite, para hidratarse (lo más alejado posible de otras personas) o para reemplazarla por una nueva. Asimismo, en este punto se considera el respeto en todo momento de la distancia social y el lavado de manos y uso de alcohol gel siempre que se toque alguna superficie, ya sea en el transporte público (de ser el caso) o en el local de votación.

"Lo que sí hay que evitar", dijo Rivera, "es acompañar a votar a otro, a menos que requiera asistencia. Es decir, que se trate de una persona muy mayor, con movilidad reducida o con necesidades especiales".

Ahora, si en una familia hay niños y no se tiene con quién dejarlos al momento de ir a votar, el profesional sostuvo que "aunque no sea una buena opción, tendrán que llevarlos nomás. Pero si uno los mantiene controlados y al aire libre no me parece que el riesgo sea tan grande, porque además lo más probable es que las filas para votar no sean tan largas". Sin embargo, el jefe de Urgencias de Clínica Las Condes, dr. Luis Herrada, subrayó que hay que hacer todo lo posible para no llevarlos, como por ejemplo turnarse, puesto que de todas maneras "representan un riesgo mayor".

Esto, tomando en cuenta, por ejemplo, que los más pequeños suelen jugar en el suelo y, al menos en las salas habilitadas para votar, éste no será prioridad al momento de la sanitización.

Al volver a casa

De vuelta en el hogar, la sugerencia de los profesionales es lavarse inmediatamente las manos, sacarse la mascarilla y desecharla o guardarla, según corresponda, y lavar la ropa que se usó para salir a votar, aunque lo último no es obligatorio.

"En el caso de que un miembro de la familia tenga una enfermedad de inmunosupresión grave y no se quiera correr ningún riesgo, el grupo familiar tendría que vivir separado 14 días, pero eso no va a pasar y recomendar algo así es prácticamente una locura", manifestó Herrada.