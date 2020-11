La población de arañas de rincón se duplicará o triplicará el próximo año

08:16 Ya empezaron a aparecer los primeros ejemplares de la temporada. Expertos aconsejaron limpiar profundamente y no abusar del spray.

Hace un par de meses empezó oficialmente la “temporada de bichos”, tal como la llamó el entomólogo Alfredo Ugarte. Desde entonces hasta ahora se ha visto gran cantidad de polillas, moscas y zancudos, entre otros insectos. Y es que como el año pasado llovió muy poco, pero durante éste cayó un poco más de agua, “lo que no brotó el 2019 -bichos y plantas- lo hizo ahora, que hay mejores condiciones”, explicó el profesional.

Pero ahora el pequeño ser vivo que está poniendo nerviosos a los chilenos es la araña de rincón, que ya ha comenzado a aparecer en los hogares debido al alza de las temperaturas. Y tomando en cuenta lo ocurrido con los insectos, podría pensarse que estos arácnidos también aparecerán con mayor abundancia esta temporada.

Sin embargo, Ugarte, también conocido como “el bichólogo”, aseguró a hoyxhoy que esto no va a ser así, aunque sólo por ahora.

“Este año y lo más probable es que hasta mediados del próximo vamos a encontrar exactamente la misma cantidad de arañas de rincón que en años anteriores, pero al siguiente sí que vamos a encontrar muchas más”, advirtió. ¿La razón? “Este año las arañas que ya están tienen mucha disponibilidad de alimento. Como hay más polillas, más moscas, etc., tienen más comida, por lo tanto van a poder reproducirse mejor, van a poder fecundar mayor cantidad de huevos y es probable que se duplique o triplique la población”, especificó.

Sus sitios favoritos

Aunque la cantidad de arañas de rincón aún no crecerá, éstas igualmente son y serán un peligro, ya que su mordedura puede ser incluso letal para el ser humano.

Tomando en cuenta esto, el etólogo y académico de la Escuela de Medicina Veterinaria de Universidad Mayor, Joaquín Ipinza, llamó a hacer aseo profundo en todo el hogar al menos una vez cada 15 días, teniendo especial ojo en las partes oscuras.

“Las arañas de rincón se encuentran mucho en los cajones, entre los libros y entremedio de la ropa”, advirtió el académico.

En tanto, Ugarte sostuvo que también es común verlas detrás de los cuadros y que en general se “hospedan” dentro de los sofás y sillones, específicamente en la parte donde están los resortes, que generalmente está tapada con una tela que va corcheteada. Por esto, su sugerencia es sacar uno o dos corchetes de vez en cuando y echar un poco de spray mata arañas para adentro. Y esto mismo aplica para las celosías de baños y cocinas.

No obstante, el entomólogo aseguró que no hay que abusar del spray para eliminar arañas, ya que el veneno que las mata es altamente tóxico.

Qué hacer al ver una

Ipinza afirmó que “esta araña no es mala, no tiene, entre comillas, malos instintos. A usted le puede andar una en la mano y no le va a ser nada. El problema es que cuando se siente amenazada se defiende a tráves de la mordida. Yo soy zoólogo, protector de la naturaleza, pero cuando está en juego la vida de un ser humano la mejor solución es eliminar a la araña”.

Ahora, si lo que se ve es solamente una telaraña, el consejo de Ugarte es destruirla de inmediato, ya que esto puede ayudar a que se marchen.

“La araña es súper eficiente, trata de gastar la menor cantidad posible de energía. Por eso pueden pasar semanas e incluso meses sin comer. Para ellas es un gasto alto de energía hacer telarañas, establecer sus nidos y sus cosas les significa mucha pérdida de energía. Si tú vienes con el plumero, la aspiradora o lo que sea y se lo destruyes dos o tres veces ellas dicen ‘no, esto no es un buen lugar, me voy’”, agregó, por lo que la limpieza en estos casos es básica.