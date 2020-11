Lanzan grandes rebajas en The Last of Us II y la saga Assassin's Creed

Hoy comienza el Black Friday y las ofertas para los fanáticos de los videojuegos comprenden descuentos de hasta un 80% en populares títulos de distintos géneros.

En la PlayStation Store Chile, por ejemplo, está rebajado en un 50% el destacado juego de acción The Last of Us Part II", al igual que el simulador de básquetbol "NBA 2K21", la entrega de superhéroes "Marvel's Avengers" y el alocado "Grand Theft Auto V: Premium Online Edition".

Mayor incluso es la rebaja con que se está ofreciendo el terrorífico Resident Evil III (67%), mientras que el simulador de fútbol FIFA 21está con un 42% de descuento y los títulos de acción y aventuras Ghost of Tsushima y Watch Dogs: Legion cuentan con descuentos del 33%. Si bien estas son algunas de las ofertas más comentadas, las disponibles son muchas más.

Asimismo, la suscripción anual de PlayStation Plus presenta una rebaja del 25%. Es decir, de su precio normal de USD $39,99 bajó a USD $29,99.

Sagas para comprar ya

Ofertas importantes también se pueden encontrar en la Epic Games Store. Ahí, por ejemplo, el RPG de acción y aventuras Assassin's Creed: Origins, está rebajado en un 80%, en tanto que el Assassin's Creed Syndicate tiene un descuento del 75% respecto de su precio normal. Pero eso no es todo en cuanto a los descuentos en esa famosa saga de videojuegos, porque Assassin's Creed II Deluxe Edition y Assassin's Creed: Director's Cut Edition están, ambos, con precios 70% más bajos. Además, Assassin's Creed Rogue y Assassin's Creed III Remastered tienen, respectivamente, un 67% y un 50% de descuento.

También es un buen momento para adquirir títulos de Mafia. Mafia II: Definitive Edition está a mitad de precio y Mafia III: Definitive Edition está a un valor 35% menor que el habitual. Por supuesto, hay muchos otros juegos con descuentos entre el 15% y el 80%.

En la PlayStation Store los descuentos estarán válidos hasta el 30 de noviembre, mientras en la Epic Games Store permanecerán disponibles hasta el 3 de diciembre.