VIH: hablar de consentimiento y autoestima es vital para evitar conductas de riesgo entre las adolescentes

Hoy se conmemora el Día Mundial de la Prevención del VIH/SIDA, virus cuya presencia ha ido aumentando considerablemente los últimos años entre la población femenina. De hecho, cifras de Onusida indican que las mujeres y las niñas representaron aproximadamente el 48% del total de nuevas infecciones por el VIH en 2019.

Y en el mismo informe, el programa de las Naciones Unidas sostuvo que cada semana, alrededor de 5.500 mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años contraen el VIH.

¿Cómo prevenir el contagio de este virus y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) en las adolescentes?

La psiquiatra infantojuvenil del Centro de Adolescencia de la Clínica Alemana, Pamela Oyarzún, dijo a hoyxhoy que "en temas de ITS existe la idea entre las adolescentes de que existe el VIH, pero ésta y el hecho de que efectivamente tomen conductas concordantes al respecto, están un poco divorciados".

Asimismo, sostuvo que, "hay un grupo de adolescentes que sí usan condón en todas las relaciones sexuales. De hecho, yo tengo pacientes que me dicen que 'obvio, sin gorrito no hay fiesta', pero diría que no son las más".

¿Cómo cambiar esto?

Entre los principales factores que llevan a conductas de riesgo de contagio de ITS están el consumo de alcohol y una baja autoestima. Es por esto que la profesional llamó a los padres y responsables de adolescentes a hablar con ellas sobre la importancia de que las relaciones sexuales sean consensuadas (deseadas por ambas partes involucradas) y que sepan que no pueden estar esperando que alguien las quiera o valore por algo (como un encuentro sexual) a cambio.

La psiquiatra manifestó que además es importante que menores de edad crezcan en un ambiente en que se condene la violencia "cuando se vea afuera, cuando se vea en televisión y cuando se vea que no se está tomando en cuenta la voluntad de una mujer, por ejemplo", dijo Oyarzún. Esto, porque de ese modo "se va generando una conciencia de que no está permitido vulnerar a las mujeres, porque nuestra sociedad es muy permisiva en ese sentido y muchas actiudes no las condena porque ni siquiera existe la conciencia de que son condenables", añadió.

Y por supuesto, aclaró que también se les debe enseñar a los niños y adolescentes sobre temas de género y consentimiento.

Uso de condón

Además de trabajar en los conceptos de consentimiento y autoestima es fundamental promover el uso de condones y la mejor forma de hacerlo, de acuerdo a Oyarzún, es empezar a temprana edad. "Porque cuando uno habla de condón sin problemas, sin tabúes, no necesariamente significa que ese niño o esa niña vaya a tener actividad sexual, pero hay estudios que demuestran que los padres cuando conversan con sus hijos antes de que inicien la actividad sexual y les muestran cómo usar preservativos y legitiman el uso de éstos, los adolescentes tienen claro que para tener vida sexual tiene que ser con condón", dijo.

También manifestó que "es bueno que los padres tengan condones, que los adolescentes sepan que pueden ir a buscar condones. Que cuando vayan a salir los padres ojalá les enseñen que tienen que llevar condones y que eso no significa que tengan que tener actividad sexual, pero que es importante tenerlo si es que se genera la situación".

Finalmente, la profesional dijo que es clave que a los niños se les hable de sexualidad desde la pubertad y que se retome el tema abiertamente cuando empiecen a pololear porque "puede ser violento que a una niña se le empiece a hablar de condones recién cuando se pone a pololear", sostuvo. Y añadió: "Si los padres no se sienten capaces deben buscar ayuda".