Navidad: tiendas ofrecen envíos de regalos incluso en menos de 24 horas

A diferencia de años anteriores, varios chilenos adelantaron la compra de regalos navideños para asegurarse de tenerlos a tiempo, considerando las dificultades que ha traído la pandemia del covid-19. No obstante, a poco más de una semana de Nochebuena quienes aún no se han decidido pueden comprar presentes online sin miedo de que no lleguen a tiempo para regalonear a sus seres queridos.

La librería online Buscalibre está ofreciendo envíos express a lo largo del país, que prometen hacer llegar las compras dentro de 24 horas. Entre los títulos disponibles para esta veloz entrega figuran nada menos que 12.654, de los géneros más variados y por precios desde los $2.000.

Otra alternativa con envíos en un día -para Santiago- es comprar en Courier La Coctelera, que es un servicio de coctelería a domicilio con propuestas clásicas, innovadoras y también de autor. Los regalos constan de los ingredientes necesarios para preparar tragos y también cosas para picar. Los precios van desde los $10.000 y los envíos fuera de la capital demoran 72 horas en llegar.

La chocolatería Varsovienne también tiene la opción de despachos express. Éstos comprenden entregas en 24 horas para Antofagasta, La Serena, Coquimbo, Concón, Viña del Mar, Rancagua, Santiago, Concepción, Temuco, Puerto Varas y Puerto Montt. Para el resto de la Región Metropolitana los envíos pueden tardar hasta 48 horas hábiles y 72 para horas regiones. ¿Los precios? Desde $2.700.

Para quienes gustan de hacer cosas bonitas con sus propias manos, una buena opción es My Kit. Se trata de una tienda que vende kits de bordado para trabajar en bastidores, estuches, cojines y bolsos, incluyendo todos los materiales necesarios para los trabajos y también instrucciones paso a paso para cada proyecto. Los envíos a todo Chile -excepto comunas rurales- demoran entre uno y tres días hábiles. Los precios van desde los $7.500.

Para los niños

Sin duda, los regalos más importantes en Navidad son los que van dirigidos a los niños.

La juguetería Mirax Hobbies tiene disponibles productos para todos los gustos y todas las edades, desde los $1.990. También hay gran variedad de productos con rebajas. Dentro de Santiago, las entregas son en 72 horas hábiles, mientras que en regiones son en 120 horas hábiles.

Envíos entre uno y tres días hábiles para Santiago y entre dos y siete para regiones es lo que ofrece Little Toys, que clasifica los productos de modo que sean los indicados para cada edad. Se pueden encontrar regalos desde $2.990.

También se pueden comprar diversos juguetes en Caramba, con despacho en 48 horas para todas las comunas de la provincia de Santiago. Fuera de esa área, los pedidos se pueden demorar en llegar 10 días hábiles, pero como máximo.

Ayuda a la tercera edad

Debido a la pandemia, las compras por internet aumentaron mucho este año e incluso adultos mayores se han adentrado en este mundo. A fin de que éstos últimos puedan compras de maneras segura, el gerente de Asuntos Corporativos de Claro, Leonardo Cerda, sugirió a las personas más jóvenes acompañarlos durante los procesos de compra y comprobar que los sitios de venta sean seguros.