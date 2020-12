Epidemiólogo predice libertinaje sexual y mayor secularización en unos nuevos "locos años 20" post pandemia

El epidemiólogo social y profesor de la Universidad de Yale, Nicholas Christakis, planteó en su libro: "Apollo’s Arrow: The Profound and Enduring Impact of Coronavirus on the Way We Live" (La flecha de Apolo: El profundo y duradero impacto del Coronavirus en la forma en que vivimos), que las personas aumentarán sus interacciones sociales una vez que se terminen los efectos de la pandemia de covid.

El académico cree que no será algo de corto plazo, y sostiene que en caso de que, a través del desarrollo de las vacunas, se logre inocular a cantidades importantes de la población mundial, y se controle el virus, se formará la primera generación en haber vencido una amenaza sanitaria, con el desarrollo de medicamentos en tiempo real.

Christakis sostiene que si la vacuna es efectivamente administrada a lo largo de 2021, la recuperación económica de la crisis provocada por la pandemia será recién en 2023, y plantea que en 2024, todo lo que generó la pandemia en materia social será revertido, lo que, a su juicio, podría incluir libertinaje sexual, un mayor gasto de dinero y más secularización.

En su postura, el académico también cree que para ese año se verán estadios llenos, fiestas repletas y que florecerán las actividades artísticas.