En una hora asesoras de lactancia cambian la vida a madres recientes

"Si tú recibes buen apoyo en lactancia, ésta no duele y es placentera. Entonces, dejemos nosotros de perpetuar esta herencia que dice que la lactancia siempre duele, que tiene que doler. No. La maternidad no es para sufrirla, es para disfrutarla y si puedes buscar ayuda para hacer esto más llevadero, búscala".

Así es como la fonoaudióloga dedicada al área de deglución pediátrica, Lisseth Hidalgo (@consultoradelactancia), invita a madres y futuras mamás a a probar una asesoría de lactancia como las que profesionales como ella misma ofrecen.

En sesiones de una hora -o un poco más, dependiendo de la complejidad de cada caso- la consultora ha cambiado la vida a madres, principalmente primerizas, enseñándoles técnicas y ejercicios para alimentar mejor -y sin dolor- a sus hijos. Esto, luego de una revisión de las mamas de la progenitora, además de la boca y la capacidad de succión de los bebés, entre otros aspectos relevantes.

Si bien la mayoría de las ayudadas por Hidalgo u otra profesional con certificación internacional de asesora de lactancia no requieren más de una sesión para mejorar por completo su relación con el amamantamiento, la experta sugirió que lo ideal es optar por lo que llama "la trilogía perfecta". Ésta consiste en tomar una asesoría prenatal (cuando la futura madre empieza el prenatal), otra cuando cuando nace la guagua (idealmente en la misma clínica) y posteriormente una tercera sesión con la madre ya en casa con el bebé.

Ahora, de estas tres sesiones la más clave es la segunda. De acuerdo a Lisseth, "las pacientes que he visto dos, tres horas después de nacida la guagua no han tenido ni una sola grieta en un pezón, ni dolor, ni siquiera las guaguas bajan de peso. Es increíble".

Hace poco, la psiquiatra infantil Macarena Espinoza tuvo una asesoría con Hidalgo en modalidad online, que es la que está ofreciendo para evitar riesgos de contagio de covid.

"La asesora de lactancia me enseñó que la lactancia no duele. Mensaje muy distinto al de la mayoría de los profesionales que nos atendieron en la clínica donde tuve a mi hija. Cuando manifesté mis inquietudes sobre la lactancia, el acople, las grietas, etc., se limitaron a decirme que es un proceso doloroso y que iría pasando con el tiempo. Afortunadamente, con Lisseth pudimos revisar con calma y harto detalle cómo estaba alimentando a mi hija. Me fue corrigiendo algunas cosas, ayudándome a estar cómoda en la postura y a que tuviéramos un buen acople", dijo Espinoza.

"Sería importante que las madres pudieran acceder a este tipo de consultas porque los problemas con la lactancia son muy habituales, producen mucha frustración y tienen algo de tabú. Uno se lo guarda en la intimidad", añadió la médica.

Motivos de consultas

La razón más común por la que las mujeres recurren a una asesora de lactancia es el dolor que les provoca amamantar, pero también "hay otras que son porque la guaguas son muy prematuras y no succionan con tanta fuerza. A veces, ni siquiera por prematuros. Hay bebés que tienen una succión un poquito más débil y están todo el día en la pechuga, pero no alcanzan a sacar la cantidad de leche que necesitan. También hay otras mujeres que consultan por perlas de leche, obstrucciones de conducto o inseguridades como: 'es que yo no tengo leche'", precisó Hidalgo.

"Siempre que una guagua no sube de peso hay que buscar la causa. Puede haber un problema de succión o de hipogalactia -baja producción de leche-, aunque esto es difícil. Se estima que un 1 o 2% de las hipogalactias son reales. Todas las mujeres tienen leche, pero cuando no hay una buena estimulación de la glándula esa producción comienza a disminuir, entonces, según mi experiencia, en la mayoría de los casos el problema está en la boca de la guagua, que pone mal la lengua, no succiona, etc.. Y eso hace que la mamá produzca menos leche porque no está estimulando correctamente la glándula", cerró la fonoaudióloga.

Las consultas con Lisseth tienen precios desde $20.000 y se agendan en www.consultoradelactancia.cl.