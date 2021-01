¿Dónde es más seguro hospedarse para veranear durante la pandemia?

Más de 26 mil permisos de vacaciones había entregado hasta la tarde de ayer la Comisaría Virtual, en el día debut de esa nueva posibilidad para que la ciudadanía pueda veranear pese a la pandemia del covid-19.

El entusiasmo por trasladarse a otras ciudades generó grandes aglomeraciones en terminales de buses y tacos en algunas carreteras. Frente a esto, el urgenciólogo de Clínica Alemana, dr. Ricardo González, dijo a hoyxhoy que entre los medios de transporte, el que más expone a los pasajeros a posibles contagios de coronavirus es el bus, seguido del avión y finalmente de los vehículos particulares.

"Si bien se está en un ambiente cerrado, casi todos los aviones tienen estos filtros HEPA, que eliminan del aire los virus y las bacterias con alta efectividad. Esos filtros son similares a los que nosotros usamos en las UCIs y los buses no los tienen porque significan un gasto importante. Te pueden controlar la temperatura, te pueden hacer lavado de manos, pero en el bus no se va a respetar la distancia social, el ambiente va a estar cerrado, el bus no va a viajar con las ventanas abiertas para favorecer cambio de aire, por lo tanto es más riesgoso", manifestó.

El automóvil, en tanto, mantiene a las personas en su burbuja familiar, por lo que es el más seguro. Aunque, claro, esto puede cambiar si se suman al viaje personas ajenas al núcleo.

Así lo advirtió el broncopulmonar de Clínica Las Condes, dr. Jorge Jorquera, quien destacó la importancia de viajar con personas sanas que tengan los mismos resguardos sanitarios que quienes componen el núcleo familiar.

¿Dónde alojarse?

Respecto de dónde es más seguro hospedarse fuera del hogar, González sostuvo que en una cabaña, puesto que ahí se está exclusivamente con el grupo familiar y se controla quién entra y quién sale. Además, las áreas comunes no son más que los patios, en ciertas ocasiones.

En segundo lugar de seguridad, el médico posicionó a los campings. "Aquí los riesgos no son abismales, pero en comparación con una cabaña en que se está sólo con la familia, es un poco más riesgoso. Hay que considerar que en los campings se comparten áreas comunes como los baños, cocinas, etc.".

Al camping le siguen en nivel de riesgo los hoteles porque "si bien se preocupan mucho por el aseo tienen también muchos lugares comunes donde tomar desayuno y también cenar. Obviamente las habitaciones tienen un flujo, pueden hacer muy bien el aseo, pero no creo que sea un aseo tan bueno como para eliminar cualquier rastro de virus o bacterias", precisó el urgenciólogo.

"Y el más peligroso, más que nada por número de personas en un lugar muy chico son los hostales. Hay algunos hostales donde se comparten baños y son muchas personas de distintos lados en una misma habitación, por lo tanto tiene muchas zonas comunes", añadió.

Aseo y desinfección

Jorquera, en tanto, destacó que si se va a arrendar una cabaña o si se va a ir a un hotel es fundamental preguntar sobre los protocolos de aseo y desinfección. Y si se va a ir, por ejemplo, a una cabaña, la sugerencia es desinfectar con cloro y amonio cuaternario al llegar.