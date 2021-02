Sepa cómo enfrentar mejor la vacuna si le teme a las agujas

Con la vacunación contra el covid-19 en marcha, quienes temen a las agujas están muy nerviosos esperando su turno de poner el brazo.

La enfermera de Clínica Alemana, Verena Sepúlveda, explicó a hoyxhoy que la fobia a las agujas se llama belenofobia y que es algo común. De hecho, ella misma la posee.

Como profesional de la salud y belenofóbica, la enfermera aconsejó a las personas que comparten su fobia "tratar de mentalizarse en lo positivo de la vacuna antes de ir a inocularse".

Una vez en el lugar donde se recibirá la inyección, su sugerencia es respirar profundamente y evitar mirar el brazo escogido para recibir la vacuna durante el proceso.

La también enfermera, Javiera Valjalo, dijo que también es bueno que las personas le hagan saber a quien las va a inocular que tienen miedo o se sienten nerviosas, porque así se genera un ambiente de contención.

"Yo me desmayaba cada vez que me vacunaban, por lo que empecé a pedir que me vacunaran acostada para no caerme si volvía a pasar", contó Valjalo, agregando que eso le fue de gran ayuda porque al menos así ya no temía caerse.

Procedimiento breve

Sepúlveda dijo que también es importante considerar que la vacuna contra el covid-19 no es dolorosa como otras.

"Si bien el pinchazo puede doler un poquito, lo que más se siente es el ardor del líquido entrando. El pinchazo no duele, lo que duele es la entrada del líquido y eso dura menos de tres segundos", precisó la profesional.

mentalizarse en lo positivo de la vacuna es de gran ayuda para llegar mejor a la inoculación.

el pinchazo de esta vacuna no es doloroso como la aplicación de otras inyecciones.