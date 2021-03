¿Su aspiradora robot tiene nombre? Así bautizan al electrodoméstico

Como "Dora, la aspiradora" bautizó la estilista profesional Natalia Fariña (36) a su aspiradora robot. Esto, luego de que tras la llegada del electrodoméstico a casa, ella y su marido consideraran que era digno de tener un nombre. "La mostramos en un chat grupal y pedimos sugerencias de nombres. Un amigo nos dio esa idea y a todos nos gustó", explicó Fariña.

También tiene nombre la aspiradora del ingeniero ambiental Felipe Vallejos (37), que fue denominada "Buba", en homenaje a una mascota ya fallecida. Y "Germán" fue el nombre escogido por el socio de pizzería La Definitiva, Gabriel Prat (34) para el electrodoméstico propio. ¿Por qué? Pues porque abajo de la marca ésta dice "German Koncept".

Según la psicóloga de Universidad Central, Javiera Vallejos, "actualmente es algo común ponerle nombre a este tipo de aparatos electrónicos. Durante la pandemia la gente ha comprado muchos, sobre todo electrodomésticos, y particularmente las aspiradoras robot han tenido una especie de boom. Además, los aparatos de este tipo son bastante autónomos, lo que hace que se los vea un poco como a seres vivos".

En eso coincidió Fariña, quien dijo que "para mí una aspiradora robot no es un electrodoméstico cualquiera. Hace las cosas por ti. Anda por ahí limpiando, no es como una juguera. Además, me gustaban los Supersónicos cuando chica y Robotina tenía nombre".

El ingeniero en Sonido, Mauricio Beltrán (34), contó que donde vivió hasta hace poco con otras personas de su edad "los hervidores tenían nombres porque eran futuristas. Primero hubo uno que se parecía a r2d2 y se llamaba así. Cuando murió compraron uno negro más grande que era el Darth Vader y después llegó uno más grande que se llamaba Estrella de la Muerte. Eran bacanes los hervidores termo".