Asesorías de destete trabajan con las madres y acompañan a los niños

La recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es dar a los bebés leche materna, de manera exclusiva y a libre demanda, hasta los seis meses de edad y luego mantener la lactancia, complementada con otros alimentos hasta al menos los dos años del menor.

Si bien no hay una fecha fija en la que haya que dar inicio al destete, éste es un momento que tarde o temprano debe llegar y en ocasiones el proceso puede ser difícil tanto para la madre como para su hijo o hija. Es por esto que muchas asesoras de lactancia también ofrecen asesorías de destete.

Es el caso de Franitza Zufic (@areola.lactanciaycrianza), quien entrega asesorías personalizadas donde trabaja con las madres, pero también incluye una herramienta que acompaña a los niños durante el fin de la lactancia.

"Con las mamás hacemos una tabla con sus rutinas diarias porque esto facilita mucho el proceso de destete. Vemos todas las tomas al día y la motivación que presenta el niño en cada una. Entonces ahí, al ver claramente cómo toma el niño a ciertos momentos del día se pueden establecer claves para poder sustituir de manera más eficiente", explicó la experta.

"Si tú le estás ofreciendo una leche, por ejemplo, cuando tu hijo tiene sueño, él probablemente no te la va a recibir. Y hacer esta tabla ayuda a evitar elegir un mal momento", añadió Zufic.

La herramienta que la profesional desarrolló para los niños, en tanto, es de carácter didáctico y se llama "organizador de demanda".

Su creadora explicó que corresponde a un set de imanes para el refrigerador "que muestran distintas actividades diarias de los niños pequeños, como baños, siestas, colaciones, comidas, salidas al parque, andar en coche, actividad física, etc. Y también se incluyen imanes del pecho. La idea es cada día formar una línea de tiempo y mostrar cómo van ordenadas las actividades a lo largo del día".

"Así se puede organizar un poquito la demanda y mostrar de manera gráfica a los niños cuándo viene la próxima toma en el día. Entonces, si el niño quiere a una hora en que no está programada una hay que mostrarle la línea de tiempo y explicarle que no, que todavía no toca. Y después, cuando uno va limitando ciertas tomas de manera gradual va cambiando los imanes por otras actividades o simplemente los van eliminando de la línea de tiempo. Se van sacando cada vez más hasta que ya no quedan", graficó.

¿Cuánto puede tardar?

La matrona de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), Francisca Silva, explicó que el proceso de destete puede durar entre un mes y hasta un año, dependiendo de la madre y el hijo.

Tal como dijo Zufic, Silva destacó que lo principal es ir disminuyendo las tomas hasta que lleguen a ninguna, pero aclaró que como amamantar no sólo tiene que ver con alimentación, sino también con apego, contacto y cariño, en vez de ofrecer pecho las mamás pueden ofrecer a los niños otras actividades que también los hagan sentirse cerca de ellas.

"Hay madres que sienten culpa al momento de dejar de amamantar a sus hijos. A ellas siempre hay que aclararles que es un proceso normal y también les puede ser de gran ayuda apoyarse en un profesional de la salud mental" durante el tiempo que dure, sostuvo la matrona.