¿Pensando en cambiarse a la copa menstrual? Esto es lo que debes saber

Cada vez son más las mujeres que se cambian a la copa menstrual, principalmente por ser una alternativa ecológica a las toallitas y a los tampones. Sin embargo, hay quienes no se animan por tener ciertas dudas o temores respecto de su uso.

La dra. Andrea Huneeus, ginecóloga infantojuvenil de Clínica Alemana (@doctorahuneeus) manifestó a este medio que "la copa es un sistema de higiene menstrual muy recomendable. Es muy económico, sirve la misma copa prácticamente toda la vida. Lo que sí, hay varios requisitos para que funcione bien".

Entre los principales requerimientos, dijo la médica, está que la copa "es ancha, es gruesa, entonces no todas las mujeres son capaces de ponérsela. Es difícil aprender a ponérsela y a sacársela. Además, es difícil limpiarla en un baño público, entonces a veces debe usarse de la mañana a la noche y muchas personas no pueden cambiársela en todo el día por el tema de higiene que implica. También requiere ser hervida una vez al mes y no usarse por más de 12 horas".

El tema de ponerse y sacarse la copa fue mencionado por una antigua usuaria de este método de higiene menstrual, la profesora de Educación Física Loreto Vargas (32), quien manifestó que una de las razones por las que dejó de usar la copa fue porque se le hacía muy molesto sacársela.

"Al quedar adentro y abrirse genera como un espacio vacío alrededor, entonces al sacarla es como sacar un tampón, pero haciendo un efecto como de sopapo que puede doler mucho", sostuvo. No obstante, hay técnicas que se pueden aplicar para evitar esa molestia.

"Hay que romper el vacío. Si la tomas y la aprietas, sale fácil", sostuvo la estilista Natalia Fariña (36), quien se declara fanática de la copita porque "encuentro que es más limpio. Las toallitas y los tampones hacen que la sangre huela mal, lo que hace que sea desagradable estar con el período, pero con la copa no pasa eso y la sangre se mantiene en buen estado. También creo que es muy bonito perderle el asco a tu sangre y conectar con algo tan femenino como el período sin verlo como algo sucio. La copa hace que todo sea más natural".

Asimismo, dijo Fariña, "mi flujo al ser poco abundante me permite limpiarla cada 12 horas y también hay una curva de aprendizaje que es entretenida, eso de ver de qué manera es más fácil para una ponérsela y sacársela".

Por otra parte, dijo la estilista, "mientras uso la copa siento que tengo menos dolor menstrual".

Diferentes copitas

Actualmente hay gran variedad de copitas menstruales. Se pueden encontrar en distintas tallas, de la S a la XL. Además, algunas son más blandas que otras y tienen distintas formas, por lo que se puede probar más de una hasta dar con la que sea más cómoda para cada mujer.

Y si definitivamente una persona no se acostumbra a la copita, pero quiere usar un método de higiene menstrual ecológico, siempre puede optar por las toallitas higiénicas de tela, que son reutilizables y también han ido ganando adeptas los últimos años.