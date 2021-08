¿Aparecen números desconocidos en tu lista de llamadas? Tu celular podría tener un malware

Con la masiva y creciente implementación del teletrabajo, son cada vez más los documentos, datos bancarios, claves e información personal y corporativa que se puede encontrar en los smartphones de los trabajadores, por lo que hoy más que nunca es fundamental protegerlos de los malwares móviles que los ciberdelincuentes crean para robar información.

Afortunadamente, en los celulares se pueden ver ciertas señales de la presencia de malwares. Así lo confirmó Gery Coronel, Country Manager para la Región Sur de América Latina de Check Point Software, quien manifestó que las más comunes son los cambios en el funcionamiento de los dispositivos. Por ejemplo, que se pongan más lentos, que las apps empiecen a cerrarse sin razón aparente y que algunas herramientas simplemente dejen de funcionar.

Asimismo, dijo el experto, otra señal de alerta puede ser que la batería empiece a durar menos, pasando de estar casi completa a quedar menos de la mitad en un corto lapso de tiempo.

Otro indicador de la posible presencia de un malware es un aumento en el consumo de datos que no tenga explicación para el usuario, tal como que comience a aparecer publicidad en la barra de notificaciones.

Números extraños

"También puede ser una señal de alerta que en el listado de llamadas aparezcan números desconocidos, generalmente extranjeros. Además, puede darse el caso de que el teléfono envíe de forma autónoma mensajes SMS a números no habituales o incluso a todos los contactos. Este hecho no sólo puede generar un coste económico para el usuario, sino que también sirve al ciberdelincuente para difundir malwares incluyendo enlaces maliciosos en estos mensajes. Por tanto, si un mes hay un alza en los gastos sin motivo aparente por servicios que no se han usado, es momento de analizar el estado del dispositivo", añadió Coronel.

¿Cómo evitarlos?

El editor de Transmedia.cl, Mario Romero, explicó que tanto usuarios de iOS como de Android pueden ser víctimas de un malware y que "los más recientes dicen relación con el secuestro del WhatsApp. que les alteran todo y piden rescate o lisa y llanamente clonan los números telefónicos y esto se puede generar incluso a través de un inocente SMS. El más reciente hablaba de una campaña que había iniciado el Ministerio de Salud con esto de la vacuna de refuerzo. Llegaba un serio SMS que decía que tenían que responder con un código, lo que hacía que los usuarios perdieran sus datos personales".

Para evitar que pasen estas cosas, sostuvo Romero, "la primera recomendación es no responder ningún SMS, salvo la tercera clave que piden en el banco. Además, siempre es mejor hacer las transacciones bancarias a través del computador y evitar tener apps de bancos en el teléfono". Por supuesto, Romero también sugirió no guardar en smartphones claves sensibles ni optar por fechas de cumpleaños o combinaciones como 1 2 3 4 como claves.

"Ahora, en el caso de Android como complemento yo sugiero tener un antivirus que se puede bajar de la misma Google Store sin costos, como Avast y otras docenas de nombres que son absolutamente confiables".