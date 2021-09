"Titae" Lindl: Con Los Tres esperamos lanzar nueva música el próximo año"

Al momento de sacar cuentas, Roberto Lindl, conocido como Titae, afirma que el grupo xLos Tres está por cumplir dos años lejos de un escenario. Pero ahora, tras tantos meses de espera, el bajista del grupo chileno celebra los planes de la banda para estas Fiestas Patrias, y es que el grupo se presentará en vivo durante el festival "Zapateando" de Vive Peñuelas, en la región de Coquimbo, el 19 de septiembre.

El evento, que tiene sus entradas a la venta a través de La Vitrina, también tendrá a otros artistas invitados como Combo con Clase, Los Vikings 5, Javiera y Los Imposibles, Pedropiedra, Noche de Brujas y más.

Pero eso no es todo, ya que la banda chilena también tiene su espectáculo por streaming el jueves 16 de septiembre en su tradicional "Yein Fonda".

"Hemos estado ensayando mucho por la presentación en La Serena y por grabar lo de la Yein Fonda. Tenemos un timing de ensayo bastante grande", comenta. "El reencuentro ha estado muy bien, iniciamos con la cosa más a la distancia, pero vamos con muchas ganas de tocar", añade.

Entre los recuerdos por los treinta años del lanzamiento del primer disco de Los Tres, cuyo nombre comparte con la banda, Titae está seguro de que "siempre hay cosas, motivos" para celebrar. "Están estos aniversarios de discos, las presentaciones y, bueno, siempre hay algún motivo para celebrar y seguir escuchando a Los Tres", menciona.

¿Hay mucha emoción por regresar a los espectáculos?

Sí, estamos muy ilusionados y excitados por todo, por pisar de nuevo un escenario y por tocar frente al público. Ya ha sido un año y medio o casi dos años que no hemos tenido el placer de tocar frente a público. Entonces es muy emocionante y estamos expectantes de como va resultar todo.

¿Tienen más presentaciones en mente?

No tenemos mucho más, fíjate. Estamos organizando alguna cosa acá en Santiago, pero básicamente estamos yendo de a poquito, muy de a poquito porque hay que hacerlo con todos los protocolos, porque el ambiente está muy delicado para nuestro rubro. Los recitales todavía se van haciendo de a poco. Ahora parece que se está anunciando el Lollapalooza, pero no hay nada cierto. Hay muchos rumores cuando recién se está empezando a abrir la cosa. Pero estamos recién renovando.

Este año celebran los 30 años de "Los Tres". ¿Cómo ves que ha evolucionado el grupo en estos años?

Bueno, tenemos una manera de hacer las cosas, una ética y una dirección bien claras. Me refiero a los ensayos, que sean muchos, y cuidar los arreglos, cuidar todas las presentaciones en vivo. Siento que hemos seguido con esa misma ética y bueno hemos hecho varios discos más. Hemos seguido con la carrera. Queremos seguir tocando un rato más todavía.

¿Planean un nuevo disco?

Lo hemos pensado harto. De hecho hay por ahí unos temas que se quedaron en el tintero desde el último disco que hicimos, el "Coliumo". También el Álvaro ha compuesto algunos temas ahora en toda esta pandemia, entonces es solo cosa de empezar a juntarse. Esperamos sacar algún material nuevo pronto, yo creo que ya el próximo año saldrá algo, está en nuestros planes.

¿Cuál sería tu disco favorito de Los Tres?

El primero. Ese es el mejor disco. Ahora, a mi gusto viene también el "Fome", o el "Hágalo usted mismo", ese me gusta a mí. Me gusta ese sonido, y toda la onda, pero me muevo entre los tres. Después vendría "La sangre en el cuerpo", ese es mi top también.