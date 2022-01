Estos 24 juegos están o estarán disponibles gratis este mes

Enero llegó con pocos lanzamientos significativos, pero con un amplio abanico de posibilidades para jugar gratis. Aquí van los principales títulos que distintas plataformas ofrecen sin pagos de por medio durante este mes.

PS Plus: Desde esta semana y hasta el 1 de febrero, PS Plus estará regalando para PS4 el juego de rol de acción de Koei Tecmo y Atlus, Persona 5 Strikers, además del título de disparos Deep Rock Galactic (Ghost Ship Games). Para PS4 y PS5, en tanto, están disponibles las carreras en cuatro ruedas de Dirt 5 (Codemasters) e Ion Driver, una propuesta también de carreras, aunque intergalácticas desarrollado por Moon Whale Studio.

Xbox Live Gold y Xbox Game Pass Ultimate: Desde el 1 de enero y hasta el 15 de este mes estará disponible el "matamarcianos" Radiant Silvergun (Treasure Co. Ltd), mientras que, desde el mismo día, pero hasta el 31 se podrá obtener gratis el RPG de acción NeuroVoider (Flying Oak Games). Luego, entre el 16 de enero y el 31 de enero se sumará a la oferta sin pagos el Space Invaders Infinity Gene (Taito), que combina los personajes clásicos de la serie y la jugabilidad con el concepto de evolución. A partir del 16 de enero, pero hasta el 15 de febrero estará también disponible Aground, un juego de estrategia y supervivencia desarrollado por Fancy Fish Games. Los títulos mencionados se podrán jugar en Xbox One y Xbox Series X/S.

Epic Games Store: A partir de ayer y hasta el próximo jueves se podrá obtener gratis el título Gods Will Fall, una aventura de acción de Clever Beans. Cuando este título deje la gratuidad lo sucederá la estrategia con Galactic Civilizations III (Stardock).

Prime Gaming: La suscripción de Amazon permitirá obtener gratis para PC y durante todo el mes los juegos Star Wars Jedi: Fallen Order (Respawn Entertainment), Total War: Warhammer (Feral Interactive), World War Z: Aftermath (Saber Interactive), Two Point Hospital (Two Point Studio), WRC7 (Kylotonn), In Other Waters (Jump Over The Age), Paper Beast (Pixel Reef), Abandon Ship (Fireblade Software) y Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered (Aspyr Media).

Stadia Pro: Este mes se pueden obtener sin pagar Darksiders III (Gunfire Games), Bloodstained: Ritual de la noche (Koji Igarashi), Shantae: Risky's Revenge Director's Cut (WayForward Technologies), The Darkside Detective: A Fumble in the Dark (Spooky Doorway) y Dragones de Dreamworks: Amanecer de nuevos jinetes (Climax Studios).